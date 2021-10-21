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Общество21 октября 2021 16:35

Рязанцев предупредили о сильном ветре

В МЧС сообщили, что пребывание на улице может быть опасным
Источник:kp.ru
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В Рязанской области всвязи с усилением ветра объявили метеопредупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков.

Днем 22 октября ожидается сильный юго-западный ветер с порывами от 13 до 18 метров в секунду. При этом температура воздуха ночью составит +5...+10°С, а днем +11…+16°С. Погода будет преимущественно облачная с прояснениями.

В складывающихся погодных условиях рязанцам необходимо соблюдать элементарные правила безопасности: держаться подальше от плохо закрепленных рекламных конструкций, линий электропередачи, старых деревьев, не ходить под крышами домов.

Неблагоприятная погода сохранится до конца суток.