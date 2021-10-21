Партийная приемная «Единой России» взяла на контроль вопрос отопления в детском саду

Фото: РОО "Единая Россия".

В региональную общественную приемную партии «Единая Россия» поступило коллективное обращение родителей воспитанников рязанского детского сада №10 с просьбой помочь решить проблему с отоплением в основном здании дошкольного учреждения. По словам заявителей, температура в помещениях не всегда соответствует нормам.

«Конечно же, вопрос необходимо решить в кратчайшие сроки», – уверена руководитель региональной общественной приемной «Единой России», депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова.

Проблемы начались после строительства пристройки для ясельных групп: если включить отопление в двух зданиях одновременно, то они протапливаются не в полном объеме. Как пояснила заведующая детским садом, подрядчику, несмотря на неоднократные попытки, до настоящего времени не удается настроить автоматику индивидуального теплового пункта, через который и подается теплоноситель в основное здание. Решение этой проблемы необходимо также для открытия пристройки, в настоящее время оформляются все необходимые для ее работы документы.

21 октября заместитель руководителя общественной приемной «Единой России» Елена Синица приняла участие в работе межведомственной комиссии, которая оценила состояние отопительной системы в детском саду №10. В нее также вошли представители городских управлений капитального строительства, образования и молодежной политики, РМПТС.

«По результатам комиссионного обхода застройщик предложил следующее решение: в ближайшие выходные специалисты еще раз попробуют настроить отопительное оборудование. Параллельно с этим будет прорабатываться вопрос о переводе основного здания детского сада на прежнюю систему отопления: до строительства пристройки тепло в здание подавалось через элеватор», – рассказала Елена Синица.

В следующий раз комиссия в том же составе соберется в понедельник, 25 октября, чтобы оценить результат работ, проведенных застройщиком в выходные дни.