Появились фотографии с похорон главы Клепиковского района Николая Крейтина.

Утром 21 октября в городе Спас-Клепики простились с главой администрации Клепиковского района Николаем Владимировичем Крейтиным. Жители района несли цветы к гробу с телом покойного в администрации на площади Ленина, сообщает «Пресса».

Простился с районным чиновником и губернатор Рязанской области Николай Любимов. Глава региона отметил заслуги Крейтина и пообещал, что начинания умершего главы «обязательно продолжатся».

На церемонию прощанию в Спас-Клепики приехал губернатор Николай Любимов

«Что не успел сделать Николай Владимирович, обязан завершить пришедший на его место новый глава», - подчеркнул Любимов.

Похоронили Николая Крейтина на новом кладбище города Спас-Клепики. Ему было 45 лет.

Отметим, что во время церемонии прощания гроб с телом покойного главы закрыт не был. Это может говорить о том, что он скончался не от коронавируса.

Утром 21 октября в городе Спас-Клепики простились с главой администрации Клепиковского района Николаем Владимировичем Крейтиным.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев до ухода из жизни Николай Крейтин полностью вакцинировался от COVID-19 (читать подробнее).

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