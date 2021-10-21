Жуткое ДТП на М-5 в Рязани унесло жизнь женщины, сильно пострадал ребенок

Авария случилась на 198 км М-5 "Урал". Фото: vk.com/roadrzn62

21 октября на М-5 «Урал» в границах Рязани легковой автомобиль «Лада Калина» столкнулся с фурой. Один человек погиб, еще двое, в том числе ребенок, пострадали. Об этом «КП-Рязань» сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, авария случилась на 198 км федеральной трассы (вблизи магазина «КАМАЗ»). По предварительной информации, виноват 56-летний водитель грузовика Volvo из Нижегородской области, который не уступил дорогу «Ладе» при выезде с прилегающей территории.

В результате ДТП 20-летняя пассажирка «Лады» погибла. 23-летний рязанец, водитель легковушки, и восьмимесячный ребенок госпитализированы.