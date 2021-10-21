«Договорняка» не случилось: ХК «Рязань» уступил пермскому «Молоту»

Натиск был такой, что судьям даже пришлось подпирать ворота. Фото: Павел АВЕРИН

20 октября в очередном матче ВХЛ ХК «Рязань» уступил пермскому «Молоту» на своем льду со счетом 0:1. При этом подопечные Игоря Гришина, не в пример прошлым матчам, явно владели игровым преимуществом на протяжении всех шестидесяти игровых минут.

После матча наставник рязанской команды скажет, что «можно научить играть в атаке, но забивать шайбы - невозможно, тренер здесь бессилен». И эта цитата выражает суть противостояния в Ледовом дворце Рязани 20 октября.

Рязанец Георгий Дедов общей картины не портил. Фото: Павел АВЕРИН

На видеозаписи отчетливо видно, как «бело-голубые» волны раз за разом накатываются на ворота гостей, но без особых усилий разбиваются «волнорезом» из оборонцев и вратаря «Молота» Филиппа Долганова. Отразившего в створ своих ворот в общей сложности 41 бросок.

Форварды первой тройки Пластинин и Иванов так ничего и не придумали для взятия ворот соперника. Фото: Павел АВЕРИН

Хочется отметить, что в обороне пермяки действовали активнее, нежели в атаке. Что позволило уже в первом перерыве «сведущим» людям заговорить о том, что, мол, на победу хозяев в букмекерских конторах огромные коэффициенты - «договорняк гоняют».

Как бы там ни было, Иван Захарчук развеял эти сомнения, за 1:40 до конца третьего периода как в лапте забросив шайбу. Хозяева по традиции сняли вратаря, но счет не изменился.

Хозяева лишь однажды ошиблись в обороне - этого оказалось достаточно для поражения. Фото: Павел АВЕРИН

В пятницу, 22 октября, «горожане» сделают третью попытку из четырех возможных победить в этой домашней серии. Противником будет «Торос», занимающий 21 октября десятую позицию в табеле о рангах ВХЛ.