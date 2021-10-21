Экс-отчиму и его подруге предъявили обвинение в ритуальном убийстве подростка под Рязанью.

Важняки предъявили обвинение бывшему отчиму и его сожительнице в ритуальном убийстве 15-летнего подростка под Рязанью, сообщает региональное СУ СК России по Рязанской области.

Следователи назначили 30 различных судебных экспертиз, а по месту жительства обвиняемых прошел обыск. В квартире экс-отчима и его подруги-спортсменки обнаружили и изъяли записи по оккультизму и полотенце со следами крови. Эксперт установил, что кровь принадлежит убитому мальчишке.

Кроме того, следы крови подростка нашли в салоне и багажнике автомобиля бывшего отчима мальчика. Расследует уголовное дело второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области.

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Главными подозреваемыми в совершении преступления стали отчим, который увлекался оккультизмом, и его подруга – трехкратная чемпионка России по ачери-биатлону (подробнее).

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