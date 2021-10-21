Рязанское яйцо поборется за звание лучшего продукта страны

Фото: Роскачество.

Рязанское куриное яйцо и еще три региональных продукта поборются за победу в конкурсе «Вкусы России», организованным Министерством сельского хозяйства РФ.

Всего в рамках смотра, по словам его организаторов, будут бороться 700 участников из 84 регионов страны. Помимо яйца от нашего региона за звание лучшего в одной из восьми номинаций будут бороться: «Рязанский леденец», «Котлеты по-рязански» и «Рязанский калинник».

Победителей определят путем открытого голосования, стартовавшего на сайте конкурса с 20 октября. Рязанцы могут поддержать свои любимые продукты до 7 ноября.

В пресс-службе конкурса рассказали, что среди участников есть как старинные блюда, история которых насчитывает несколько веков, так и относительно молодые и перспективные бренды, созданные или возрожденные фермерами в последнее десятилетие.