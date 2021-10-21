Педофил и убийца престарелых родителей под Рязанью получил 24 года колонии.

В Рязанском областном суде вынесли приговор убийце престарелых родителей и педофилу – 45-летнему местному жителю. Об этом сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Следователи Кораблинского МСО и суд установили, что в ночь на 26 мая 2020 года только-только освободившийся из колонии мужчина зарубил топором своих престарелых родителей.

Все произошло из-за того, что старики регулярно напоминали великовозрастному сыну, что не мешало бы найти работу. Однажды, дождавшись, когда они уснут, он зарубил их топором.

В эту же ночь он надругался над своей 13-летней дочерью, а потом спустил ее в погреб и там запер. К счастью, девочке удалось выбраться и убежать к соседям (читать подробнее в материале: «Пап, а теперь ты меня убьешь?» Зарубив родителей, старожиловский нелюдь надругался над дочерью.

Рассмотрев материалы дела суд приговорил отморозка к лишению свободы сроком на 24 года с отбыванием в колонии особого режима.

— За всю мою практику именно по моим делам, это самый суровый приговор, — отметил следователь по особо важным делам Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Максим Сеничкин. — Приговор пока в законную силу не вступил, не знаю, будет он [подсудимый] его обжаловать или нет, но наказание, считаю, заслуженное. Он в свои 45 уже 21 год провел в колонии, теперь еще 24...

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