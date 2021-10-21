Рязанцам предложили ответить, страшно ли им заболеть коронавирусом

Ковид не сдается и уже пошел в четвертую атаку. Заболеваемость и смертность растут, свободных больничных коек уже почти не осталось. Почему России не удается победить коварную болезнь? Многие специалисты считают, что всему виной безалаберность наших сограждан, многие из которых не только не желают делать прививку от коронавируса, но и не соблюдают элементарные правила защиты и санитарно-эпидемиологические нормы и правила.

Почему так происходит, что движет (или, наоборот, не движет) людьми для того, чтобы занять ту или иную позицию по отношению к болезни? Помогите нам разобраться в этом, ответьте на вопрос, который сформулирован в нашем новом голосовании. Чтобы проголосовать, подпишитесь на наш канал в Telegram, или перейдите по ссылке.

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- Я не болел(а), заразиться боюсь;

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- Переболел(а) тяжело, не хочу снова;

- Не верю, что ковид – это опасно;

- Чему быть, того не миновать.

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