В Рязани до вечера отключили воду в домах на шести улицах

21 октября в Рязани произошли очередные аварии на водопроводе. МП «Водоканал» проводит ремонтные работы, и в связи с этим по ряду адресов отключили холодную воду.

На сей раз в список попали больше трех десятков домов на шести улицах: Подгорной, Либкнехта, Новоселов, Островского, а также на Касимовском шоссе и Народном бульваре. Притом на Касимовском шоссе организовали подвоз воды к бизнес-центру «Сфера».

Отключения произошли в разное время утром (от 08:45 до 10:00), а вот восстановить водоснабжение обещают везде в одно время – не позже 17:00.

Список адресов выглядит так:

- Касимовское шоссе д. 57, 61, 61, 63, 63а, 65, 63 корп. 1, 63 корп. 2, 65 корп. 1, 67, 67а, 67 корп. 2, 57 корп. 1, 57 корп. 2, 57 корп. 3, 69, 69 корп. 1.;

- ул. Островского, д. 95 ,95 к1, 95 корп.2, 97, 97 корп.1, 99, 99 корп.1;

- ул. Подгорная, д. 4, 5, 15, 15б;

- ул. Либкнехта, д. 9, 11, 13, 15;

- ул. Новоселов, д. 14/16;

- Народный бульвар, д. 4.

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