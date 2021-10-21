Таксомоторную компанию в Рязани оштрафовали на 100 тысяч рублей

В Рязани привлекли к ответственности таксомоторную компанию, которая ввела в заблуждение потребителя, сообщает управление Роспотребнадзора.
с помощью специального приложения на смартфоне клиент заказал услугу такси. Служба компании передала заказ партнеру - индивидуальному предпринимателю. Но как потом выяснилось, у ИП не было разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси.
Таким образом, в действиях таксомоторной компании установили факт введения потребителя в заблуждение «относительно потребительских свойств услуги по перевозке пассажира легковым такси».
В итоге компанию признали виновной и оштрафовали на 100 тысяч рублей.
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