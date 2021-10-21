Таксомоторную компанию в Рязани оштрафовали на 100 тысяч рублей

В Рязани привлекли к ответственности таксомоторную компанию, которая ввела в заблуждение потребителя, сообщает управление Роспотребнадзора.

с помощью специального приложения на смартфоне клиент заказал услугу такси. Служба компании передала заказ партнеру - индивидуальному предпринимателю. Но как потом выяснилось, у ИП не было разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси.

Таким образом, в действиях таксомоторной компании установили факт введения потребителя в заблуждение «относительно потребительских свойств услуги по перевозке пассажира легковым такси».

В итоге компанию признали виновной и оштрафовали на 100 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!