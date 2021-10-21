В Рязани больше месяца не могут найти 50-летнего Руслана Марукова

В Рязани разыскивают бесследно исчезнувшего 50-летнего Руслана Марукова, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

По информации волонтеров, местонахождение мужчины неизвестно с 19 сентября 2021 года. Другими словами, Руслан Маруков больше месяца не выходит на связь с родственниками.

Приметы: рост 174 см, нормального телосложения, длинные русые волосы, серые глаза.

Был одет на момент исчезновения: синие джинсы, серая толстовка на молнии с капюшоном, черная утепленная безрукавка, синяя бейсболка, темные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Руслана Марукова, звоните по телефону 112.

Мужчина не выходит на связь с родственниками с 19 сентября.

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