В Рязани больше месяца не могут найти 50-летнего Руслана Марукова
В Рязани разыскивают бесследно исчезнувшего 50-летнего Руслана Марукова, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».
По информации волонтеров, местонахождение мужчины неизвестно с 19 сентября 2021 года. Другими словами, Руслан Маруков больше месяца не выходит на связь с родственниками.
Приметы: рост 174 см, нормального телосложения, длинные русые волосы, серые глаза.
Был одет на момент исчезновения: синие джинсы, серая толстовка на молнии с капюшоном, черная утепленная безрукавка, синяя бейсболка, темные кроссовки.
Если вам что-либо известно о местонахождении Руслана Марукова, звоните по телефону 112.
Мужчина не выходит на связь с родственниками с 19 сентября.
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