Через Рязань пустят новый поезд Санкт-Петербург – Оренбург

Время в пути от начальной точки до конечной - 1 день и 14 часов. Фото: Николай ХИЖНЯК

С 13 октября Санкт-Петербург и Оренбург соединит прямой скорый поезд. Одной из остановок на его пути станет Рязань, сообщает пресс-служба РЖД.

Пассажирский состав №105/106 будет курсировать через день. При отправлении из Оренбурга в 19:20, например, во время первого рейса 13 декабря, на вокзал Рязань-1 он прибывает через сутки в 18:52, то есть в данном случае 14 декабря. К Ладожскому вокзалу Северной столицы поезд подходит в 07:19 (15, 17, 19 декабря и так далее).

В обратном направлении состав отправляется из Санкт-Петербурга в 14:30 (впервые 19 октября), в Рязани оказывается в 03:56 следующего дня, а в Оренбурге – в 06:43 по местному времени на второй день.

Стоянка в Рязани в обоих случаях длится 12 минут.

Кроме того, в Рязанской области поезд будет делать короткие остановки по 4 минуты на станциях Сасово и Шилово. Рейс Оренбург — Санкт-Петербург в 16:26 и 17:21 соответственно. Рейс Санкт-Петербург — Оренбург доезжает до станции Шилово в 05:34, а до станции Сасово в 06:30. Даты уточняйте в расписании.

Помимо названных станций поезд проезжает через Самару, Пензу, Тверь и, конечно же, Москву.

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