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Авто21 октября 2021 11:20

На улице Радищева из-за стройки ограничили движение транспорта

Движение машин в центре Рязани проходит по одной полосе
Источник:kp.ru
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В центре Рязани власти ограничили движение, сообщает пресс-служба администрации города. Речь идет об улице Радищева.

«Движение транспорта на улице Радищева по одной полосе движения ограничили из-за строительных работ. Ограждения установили, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта и проход граждан», - говорится в сообщении мэрии.

Чиновники не уточнили, когда снимут ограничения, и что за стройка идет в центре Рязани.

Ранее сообщалось, что рязанцы крайне недовольны, что в районе ЖК «Метропарк» застройщик «Северная компания» хочет влепить многоэтажный дом (читать подробнее).

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