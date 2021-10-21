Под будущей гостиницей в Рязани археологи нашли фрагменты металлургической печи

Раскопки проходят на территории, где в XVII-XVIII веках был не центр города, а окраина. Фото: gtrkoka.ru

Перед началом строительства гостиницы на улице Маяковского в Рязани археологи, как и полагается, исследуют слой грунта на предмет исторических находок. И такая находка случилась. Их взору открылись фрагменты постройки из красного кирпича, в которых специалисты узнали металлургическую печь.

Главный внешний признак - кирпич и глина здесь прокалены и имеют специфический оранжевый цвет.

«Это говорит о том, что здесь была высокая температура. И сами кирпичи, если их рассмотреть, некоторые грани оплавлены в стекло, то есть температура была колоссальная», - цитирует ГТРК «Ока» сотрудника Института археологии Российской академии наук Максима Панкина.

По словам Панкина, подобные строения уже обнаруживали в районе улиц Праволыбедской и Николодворянской. Но то правый берег реки Лыбедь, а нынешний раскоп расположен на левом – на территории так называемой новой Чернопосадской слободы (XVII-XVIII века). При этом археологи признаются, что не ожидали здесь находок, так как это была окраина города.

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