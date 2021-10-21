Минздрав опроверг слухи о закрытии поликлиник Рязани на карантин

Минздрав опроверг уход поликлиник Рязани на карантин. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Минздрав Рязанской области опроверг информацию о закрытии на карантин городских поликлиник. По данным ведомства, никто подобных приказов не подписывал.

Ранее «Новая газета» сообщала, что люди не могут записаться в поликлинике больницы №10 к узким специалистам, принимают только терапевты. Якобы из-за того, что учреждение уходит на карантин.

Позже в минздраве эту информацию опровергли, сообщив, что все поликлиники Рязани работают в штатном режиме. Более того, на помощь медперсоналу направили 80 студентов медколледжа, которые помогут ликвидировать огромные очереди (читать подробнее).

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