Рязанский депутат Денис Сидоров призвал кастрировать бездомных собак

Депутат облдумы Денис Сидоров высказался насчет реализации в Рязанском регионе закона «Об ответственном обращении с животными». Он прокомментировал нынешнюю ситуацию и заявил о намерении выйти на федеральный уровень с рядом предложений о поправках.

Как сообщалось ранее, с помощью депутатов при разработке бюджета на 2022 год в Рязани хотят увеличить финансирование организаций, которые занимаются отловом (в частности, собак). Одна из них, МБУ «Cлужба по контролю за безнадзорными животными», рассчитывает на пополнение автопарка.

«Собравшиеся согласились, что работать над этим нужно уже сейчас, пока не приняли бюджет», - написал Сидоров на личной странице.

Что касается изменений в федеральное законодательство, Сидоров предлагает запретить продавать животных через сайты объявлений и заменить кастрацию на стерилизацию.

«Только вторым способом можно убрать половую агрессию у животных», - пояснил свою позицию Сидоров.

Также, по словам депутата, нужно увеличить 21-дневный срок содержания животных перед выпуском по программе ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат).

«Конечно, будем форсировать создание муниципального приюта и привлекать частные инвестиции. Сейчас на площадке Центролита содержится более пятисот собак. Девать новых просто некуда», - описал реалии Сидоров.

Воспитать культуру ответственного отношения к животным, по мнению депутата, может помочь социальная реклама в городе, возвращение «уроков добра» в школах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!