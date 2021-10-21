В Рязанской области неизвестный сбил насмерть пешехода и скрылся

Утро 21 октября на дороге Спас-Клепики – Рязань неизвестный водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП. Что это был за автомобиль, пока также неизвестно, сообщили «КП-Рязань» в Госавтоинспекции.

Наезд произошел примерно в 07:15 в Клепиковском районе в 28 километрах от районного центра, то есть недалеко от села Криуша. Личность погибшего устанавливается.

«В настоящее время сотрудники полиции принимают все необходимые меры по установлению участников дорожно-транспортного происшествия», - отметили в управлении ГИБДД по Рязанской области.

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