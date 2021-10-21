За поджог 13-летнего подростка рязанский юноша не отправится за решетку

Оглашен приговор 17-летнему жителю Скопинского района, который облил бензином и поджег 13-летнего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Конфликт между подростками произошел в апреле 2020 года на станции Павелец. Старший из них, совершая преступление, был пьян. Младшего госпитализировали с ожогами III степени, покрывшими треть поверхности тела.

«Несмотря на лечение, на лице и теле малолетнего остались неизгладимые рубцы», - рассказали в Следственном комитете.

Пункт «б» части 2 статьи 111 УК РФ, по которой 17-летнего признали виновным, означает, что опасные для жизни человека увечья он причинил умышленно и с особой жестокостью. Причем тяжкий вред здоровью потерпевшего выразился еще и в неизгладимом обезображивании лица. Наказание за такое может доходить до 10 лет колонии.

Сам юноша утверждал, что произошел несчастный случай. В итоге ему удалось избежать реального срока и отделаться двумя годами лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.