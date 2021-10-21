В ноябрьские праздники подорожает экспресс Рязань - Москва.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На ноябрьские праздники, с 3 по 8 ноября, изменится стоимость билетов на часть рейсов экспрессов. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании. Речь в том числе идет и об участке Москва – Рязань.
Отмечается, что стоимость билетов может измениться в любую сторону – как увеличения, так и уменьшения. Железнодорожники привели пример с рязанским экспрессом.
Так, 4 ноября билет в вагон второго класса поезда 7043Х по маршруту Рязань - Казанский вокзал (Москва) будет стоить 665 рублей, а обычно в четверг его цена - 630 рублей.
В ЦППК подчеркнули, что в отдельные праздничные дни цена может понизиться, но в пример привели уже другой участок железной дороги.
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