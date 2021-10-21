Студенты РязГМУ помогают вакцинировать людей в кардиодиспансере

В помощь кардиологическому диспансеру направили студентов шестого курса РязГМУ, которые помогают вакцинировать население. Об этом сообщает региональный минздрав.

По словам главного врача медучреждения Александра Данилова, сейчас нагрузка на штатных медработников серьезно увеличилась, поэтому помощь очень важна.

Ежедневно на прививки приходят около 130 человек, и помощь добровольцев-студентов пришлась кстати.

Студентки, а их шесть человек, помогают обеспечить правильную маршрутизацию людей, пришедших на прививки, заполнить анкеты, занести данные в компьютер. А в случае необходимости готовы поддержать пациентов, ответить на их вопросы.

Ранее сообщалось, что медицинский колледж Рязани направил более 80 волонтеров, чтобы помочь учреждениям здравоохранения города справиться с наплывом больных (читать подробнее).

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