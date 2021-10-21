Медколледж направил студентов в помощь поликлиникам Рязани для избавления от очередей

Медколледж направил студентов на помощь поликлиникам Рязани. Фото: минздрав Рязанской области.

Медицинский колледж Рязани направил более 80 волонтеров, чтобы помочь учреждениям здравоохранения города справиться с наплывом больных, сообщает пресс-служба минздрава.

20 октября сегодня молодые люди приступили к работе в амбулаторных и стационарных отделениях больниц не только Рязани, но районов области.

В круг обязанностей волонтеров входят:

- помощь в оформлении медицинской документации;

- запись вызовов врача на дом;

- отвечать на телефонные звонки;

- вакцинировать от коронавируса;

- проводить термометрию на входе в поликлиники.

Ранее привлечь студентов к работе в поликлиниках предложил губернатор Николай Любимов. Подчиненные чиновники профильных министерств за сутки этот вопрос решили (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!