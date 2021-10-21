Медколледж направил студентов в помощь поликлиникам Рязани для избавления от очередей

Медколледж направил студентов на помощь поликлиникам Рязани. Фото: минздрав Рязанской области.
Медицинский колледж Рязани направил более 80 волонтеров, чтобы помочь учреждениям здравоохранения города справиться с наплывом больных, сообщает пресс-служба минздрава.
20 октября сегодня молодые люди приступили к работе в амбулаторных и стационарных отделениях больниц не только Рязани, но районов области.
В круг обязанностей волонтеров входят:
- помощь в оформлении медицинской документации;
- запись вызовов врача на дом;
- отвечать на телефонные звонки;
- вакцинировать от коронавируса;
- проводить термометрию на входе в поликлиники.
Ранее привлечь студентов к работе в поликлиниках предложил губернатор Николай Любимов. Подчиненные чиновники профильных министерств за сутки этот вопрос решили (читать подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!