Полицейские спасли из пожара женщину-инвалида

Павел Худяков и Александр Злобин спасли из горящего жилого дома женщину-инвалида. Фото: пресс-служба регионального УМВД.

Инспекторы ДПС из поселка Сараи Павел Худяков и Александр Злобин спасли из пожара женщину-инвалида. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Отмечается, что находясь на маршруте патрулирования на улице Горького, полицейские увидели густой дым над одним из домов. Сообщив о пожаре, они бросились на помощь жильцам.

«В гараже рядом с горящим строением сотрудники Госавтоинспекции обнаружили хозяина дома. Мужчина ничего не подозревал о возгорании. Он сообщил, что в комнате осталась его тяжелобольная супруга», - рассказали в полиции.

Обнаружить женщину удалось не с первого раза. Дом заполнили густые клубы дыма, поэтому мужчины по очереди предпринимали попытки найти хозяйку. В итоге обнаружили женщину на полу. Старший лейтенант полиции Павел Худяков увидел пенсионерку, вынес ее на улицу на руках и передал прибывшим на место медикам.

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