Губернатор Любимов проинспектировал ремонт рязанских дорог

Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

20 октября губернатор Николай Любимов побывал на рязанских улицах, на которых ведутся дорожные работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина.

«В этом году благодаря помощи из областного бюджета в Рязани будет отремонтировано столько же дорог, сколько за два предыдущих года. На некоторых улицах ремонт еще идет. Посмотрел, как работают наши подрядчики на важных участках», - рассказал губернатор.

Всего Николай Любимов побывал на четырех площадках: улице Горького, проезде Яблочкова, площади Свободы и улице 2-я Линия. По результатам проверки, глава региона в целом остался удовлетворен уведенным, однако на улице 2-я Линия узнал, что подрядчик серьезно отстает от графика.

«Рязанцам нет дела до причин нарушений сроков ремонта. Городская администрации обязана контролировать график работ и не допускать его срывов. За отставание от графика ее представители будут нести персональную ответственность», - резюмировал Любимов.

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