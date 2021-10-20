Три уникальных рязанских продукта стали участниками конкурса «Вкусы России»

Фото: Роскачество.

20 октября стартовало открытое голосование в рамках второго национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Об этом «КП-Рязань» рассказали в «Роскачестве».

В этом году 84 региона представляют представляют свои уникальные продовольственные бренды. Так от Рязанской области в конкурсе участвуют: «Рязанский калинник», «Котлеты по-рязански» и «Рязанское куриное яйцо».

Каждый житель страны может поддержать любимый продукт и свой регион на официальном сайте мероприятия. Победителей определят по результатам голосования в восьми номинациях. Оно продлится до 7 ноября.

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