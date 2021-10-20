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Общество20 октября 2021 17:58

Рязанцев 21 октября ждут мокрый снег и дождь с сильным ветром

Температура воздуха днем не опустится ниже 9 градусов тепла
Источник:kp.ru
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В четверг, 21 октября, в Рязани и области ожидается облачная погода. Ночью осадки в виде дождя, а местами с мокрым снегом. Об этом сообщает ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков. Днем в Рязани возможен небольшой дождь.

Ветер в четверг ожидается юго-западный, порывами до 12 метров в секунду, а местами возможны порывы и 19 метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью -1...+4 градусов, днем +9...+14 градусов.

Кроме того, по данным МЧС, общий уровень загрязнения воздуха – умеренный, а экологическая обстановка - устойчивая.

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