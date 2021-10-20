Нужен ли городу план «стратегии без развития»?

Эвелина Волкова.

Эвелина Волкова, секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Рязанской городской Думе прокомментировала проект «Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Рязани до 2030 года»:

«Не успели подвести итоги федеральных выборов, как избиратели смогли убедиться: что именно представляет из себя продолжение курса «Единой России». Очередной устрашающий рост цен на все стал проблемой федерального уровня сразу же после выборов.

Но и на местах очередных «сюрпризов» долго ждать не пришлось.

Речь в данном случае пойдет о проекте «Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Рязани до 2030 года», вынесенном горадминистрацией на общественное обсуждение.

Сама Стратегия и План по ее реализации принимаются для того, чтобы поэтапно и планомерно решать накопившиеся проблемы,контролировать – как идет процесс их решения. Однако в данном случае…

Вот лишь несколько моментов.

Первый. Если судить по показателям целевых индикаторов (цифровых данных, по которым оценивается ход и эффективность реализации Стратегии),таких как «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения», «Общая протяженность улиц, обеспеченных ливневой канализацией (подземными водостоками)», а также показателей освещенности улиц и благоустройства дворовых территорий – становится очевидным, что практически все «застарелые» проблемы города в этих сферах – разбитые дороги, отсутствие ливневки, темные улицы и неблагоустроенные дворы – практически в том же объеме останутся и после 2030 года.

Второй момент касается такого «больного» вопроса как нехватка школ и детских садов. Бросается в глаза то, что в таких социально значимых подразделах проекта Плана как «Демографическое развитие» и «Развитие системы образования» не отражены количественные показатели ни по числу новых мест, ни по числу новых объектов (школ и дошкольных образовательных учреждений). Настораживает также то, что согласно указанным в проекте документа значениям индикатора «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» – задача по обеспечению односменного обучения в школах города до конца 2030 года выполнена не будет. Несмотря на утвержденный ранее перечень предполагаемых к строительству соцобъектов («Перечень перспективных объектов, обеспечивающих реализацию Стратегии») и решение Рязанской городской Думы от 23.08.2021 г. по согласованию администрации Рязани решения о заключении концессионного соглашения по вопросу финансирования, строительства и эксплуатации двух общеобразовательных школ в Рязани.

Третий момент. В подразделе «Сохранение здоровья и продление активного долголетия населения» такое важное, особенно сейчас, социально-экономическое направление как «Создание условий для улучшения медицинского обслуживания населения города» оказалось не обеспечено мероприятиями по его реализации и, соответственно, всем прочим.

Проект данного документа объемный, мной в нем отражены лишь несколько моментов.Но схожая ситуация и с муниципальными предприятиями, и с муниципальным транспортом.

Конечно, наша фракция направила свои предложения по проекту, чтобы привести его критерии в соответствие с необходимыми г. Рязани и жителям. Важно, чтобы документы, определяющие стратегию развития города, действительно способствовали его развитию», - высказалась Эвелина Волкова.

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