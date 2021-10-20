В Рязани железным забором перекрыли вход-выход из Читающего сквера. Фото: Андрей Синицин.

В Рязани продолжается озаборивание. На этот раз в микрорайоне Недостоево металлический забор (ограждение) установили таким образом, что перекрыли путь из Читающего сквера, который оборудовали более пяти лет назад.

«В Недостоево в очередной раз ваши подчиненные гробят жизни граждан. Установили ограждение для пешеходов, преградив путь гражданам», - написал рязанец Андрей Синицин на странице губернатора в социальной сети.

Через три часа администрация Рязани отреагировала на жалобу, сообщив, что так захотели местные жители.

«Ограждения установили в рамках реализации проекта местных инициатив. Их установили в соответствии с проектом. Для организации безопасного и комфортного прохода граждан, проход к проезжей части из сквера организован вблизи остановки общественного транспорта», - коротко сообщили чиновники, но не указали, что это за проект.

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