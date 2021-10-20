В Рязанской области пройдет масштабная археологическая экспедиция

Масштабная археологическая экспедиция пройдет в Шацком районе Рязанской области. Ученые из РГУ им. Есенина при поддержке Русского географического общества и Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника проведут раскопки карьера Малый Пролом, где были обнаружены останки животных мезозойской эры.

В раскопках примут участие 25-30 человек вместо двух-четырех, как бывало ранее. По задумке это позволит тщательнее изучить местность, сделать больше находок. Первый выезд запланирован на 23 октября.

По словам завкафедры географии, экологии и природопользования РГУ Алексея Водорезова, основная цель экспедиции – поиск останков древних рептилий. Зубы ящеров встречались в карьере гораздо реже, чем, например, зубы акул. Так, в Дарвиновский музей недавно передали «шацкий» зуб птерозавра.

«Наши исследования проходят на территории действующих карьеров, и мы надеемся спасти для науки ценные образцы прежде, чем они окажутся под ковшом экскаватора», –приводит слова ученого ТАСС.

Карьер Малый Пролом считается одним из самых богатых месторождений останков животных мелового периода. Возраст самых древних останков, найденных на дне карьера составляет около 100 миллионов лет. Изучение карьера археологами ведётся с 2017 года. Сейчас организаторы раскопок разрабатывают проект создания на его территории современного геопарка.