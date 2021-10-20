В Рязани проверили соблюдение масочного режима в транспорте

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

20 октября сотрудники городского управления транспорта и регионального Роспотребнадзора проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Рязани.

В рамках рейда специалисты посетили конечные остановки на улице Березовой и в районе психбольницы. Водителям напомнили о необходимости проводить дезинфекцию салонов, а также носить маски и перчатки.

В этот же день сотрудники транспортного управления совместно с полицейскими проверили ношение масок на остановке у ТРЦ «Круиз». По итогам с 58 рязанцами провели разъяснительные беседы, а в отношении одного гражданина составили административный протокол.