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Здоровье20 октября 2021 16:00

В Рязани проверили соблюдение масочного режима в транспорте

С 58 горожанами провели беседы, а в отношении одного человека составили протокол
Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба администрации Рязани.

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

20 октября сотрудники городского управления транспорта и регионального Роспотребнадзора проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Рязани.

В рамках рейда специалисты посетили конечные остановки на улице Березовой и в районе психбольницы. Водителям напомнили о необходимости проводить дезинфекцию салонов, а также носить маски и перчатки.

В этот же день сотрудники транспортного управления совместно с полицейскими проверили ношение масок на остановке у ТРЦ «Круиз». По итогам с 58 рязанцами провели разъяснительные беседы, а в отношении одного гражданина составили административный протокол.

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

Фото: пресс-служба администрации Рязани.