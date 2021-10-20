Оплата исков Рязанской мэрии за 2021 год превысила 50 миллионов рублей

19 октября в Рязани прошло заседание комитета гордумы по бюджету и налоговой политике. Депутаты обсудили распределение бюджета на 2022 год. В частности, 57 миллионов рублей выделят на оплату исков администрацией Рязани. Об этом заявила в своем отчете начальник финансово-казначейского управления Светлана Финогенова.

Согласно отчету, около 10 миллионов рублей уйдут на оплату исков, связанных с ДТП. Также почти 1 миллион рублей рязанцы отсудили «по вопросу надземного перехода на Московском шоссе» (так сформулировали на заседании). 5 миллионов рублей из регионального бюджета отправят на исполнение судебных решений по линии дирекции благоустройства города.

«Представляете, что можно было в городе сделать на эти деньги?!», — цитирует возмущенных депутатов ИА «МедиаРязань».

По информации Финогеновой, расходы бюджета рязанской администрации в текущем году увеличатся на 561 миллион рублей. Из них почти 200 миллионов потратят на ремонт дорог, более 160 миллионов рублей – на образование, и более 260 миллионов на благоустройство и инфраструктуру города.