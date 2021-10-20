Любимов и Сорокина осмотрели проблемные пристройки к детсадам в Рязани

Руководители города и области осмотрели проблемные пристройки к детсадам №99 и №110 в Рязани. В первом побывал губернатор Николай Любимов.

«Нет сомнений, что пристройка будет закончена в этом году», - заявил глава региона в соцсетях.

По данным областного правительства, в детсаду №99 монтируют теневые навесы, наружное освещение, отделывают фасады, устраивают системы электроснабжения, отопления и вентиляции.

Об осмотре детсада №110 доложила глава администрации Рязани Елена Сорокина. Текущие работы там обозначены те же, плюс оштукатуривание и устройство кровли. Кроме того, 19 октября в пристройке начали ставить окна. Стеклопакеты будут трехкамерные шумопоглощающие, так как над территорией часто пролетают самолеты.

«Рабочие приступят к внутренней отделке, как только здание прогреется, по срокам это конец октября», - пишет Сорокина.

Летом власти расторгли контракты со столичным ООО «Дега», не исполнившим свои обязательств. Фирму включили в реестр недобросовестных поставщиков. Новым подрядчиком стало ООО «Опора».

«Выводы сделаны самые серьезные. В случае срывов сроков строительства социальных объектов последуют административные и кадровые решения», - цитирует Николая Любимова пресс-служба кабмина.