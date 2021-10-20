Рязанские чиновники собрали гуманитарный груз для отправки в Сирию.
Чиновники Рязанской области собрали и передали представителям министерства обороны РФ гуманитарный груз для отправки в Сирийскую Арабскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В состав гуманитарной помощи власти включили муку, крупу ячменную, молочную продукцию, сахар-песок.
«Часть организаций на безвозмездной основе предоставили товары для детского творчества, медицинские и детские санитарно-гигиенические изделия», - говорится в сообщении чиновников.
Отметим, что собирали гуманитарный груз по поручению губернатора Николая Любимова.
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