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Политика20 октября 2021 13:47

Уполномоченный по правам человека в РФ поддержала переназначение Епихиной

Об этом Татьяна Москалькова заявила по итогам встречи омбудсменов
Источник:kp.ru
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Наталья Епихина (слева) и Татьяна Москалькова. ombudsmanrf.org

Наталья Епихина (слева) и Татьяна Москалькова. ombudsmanrf.org

Наталью Епихину переназначат уполномоченным по правам человека в Рязанской области. Ее кандидатуру поддержала федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, сообщается на ее сайте.

Встреча Епихиной и Москальковой состоялась 19 октября. Среди приоритетных направлений в регионе они обозначили создание системы бесплатной юридической помощи. По их мнению, на первом плане работы уполномоченного должны быть социально-экономические права граждан, социальная помощь пожилым людям и защита права людей на медицинскую помощь.

Наталья Епихина находится в нынешней должности с октября 2016 года.