Уполномоченный по правам человека в РФ поддержала переназначение Епихиной

Наталья Епихина (слева) и Татьяна Москалькова. ombudsmanrf.org

Наталью Епихину переназначат уполномоченным по правам человека в Рязанской области. Ее кандидатуру поддержала федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, сообщается на ее сайте.

Встреча Епихиной и Москальковой состоялась 19 октября. Среди приоритетных направлений в регионе они обозначили создание системы бесплатной юридической помощи. По их мнению, на первом плане работы уполномоченного должны быть социально-экономические права граждан, социальная помощь пожилым людям и защита права людей на медицинскую помощь.

Наталья Епихина находится в нынешней должности с октября 2016 года.