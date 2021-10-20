В Ряжске осветили почти 10 км темных улиц

Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

В среду, 20 октября, региональное министерство транспорта и автомобильных дорог сообщило, что в райцентре Ряжск завершилось строительство девяти с половиной километров линий уличного освещения. Работы в рамках национального проекта «безопасные и качественные дороги» прошли на шести улицах: Ленина, Мичуринска, Дзержинского, рабочих, Энгельса и Свободы.

Ведомство отмечает, что здесь расположены сразу несколько значимых социальных объектов, в том числе школа, два детских садика, швейная и печатная фабрики. Теперь движения для пешеходов и автомобилистов здесь станет более безопасным.

Всего, в этом году по нацпроекту «безопасные и качественные дроги» в восьми населенных пунктах установят почти 28 километров линий уличного освещения.

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