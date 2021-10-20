20 октября в Рязанской области выявили 193 новых случая COVID-19

В среду, 20 октября, в Рязанской области выявили 193 новых случаев COVID-19. Это практически повторение абсолютного рекорда за всю пандемию, установленного 19 октября – 194 новых случая.

Таким образом, за пандемию заболевание подтвердилось у 45 571 рязанцев.

Поправились за сутки 126 человек. Всего коронавирусом переболели 41 546 рязанцев.

Не обошлось без пополнения летальной статистики. В список жертв внесено еще 10 фамилий. Всего, по официальным данным, пандемия унесла в регионе жизни 1289 человек.

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О новых жертвах коронавируса рассказали в оперативной группе (подробности).