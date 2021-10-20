На переходе в Рязани 8-летний мальчик попал под автомобиль ВАЗ

Наезд совершил 50-летний рязанец. Фото: 62.мвд.рф

19 октября на улице Мервинской в Рязани 8-летний мальчик попал под машину. По данным ГИБДД, в момент ДТП ребенок шел по нерегулируемому пешеходному переходу.

Это случилось примерно в 18:00 у дома №30. Наезд совершил 50-летний горожанин, который управлял автомобилем ВАЗ.

«В результате происшествия пешеход получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь», - сообщает УМВД по Рязанской области.

Всего за минувшие сутки в шести ДТП травмы различной степени тяжести получили семь человек. Был еще минимум один факт наезда на пешехода – на Первомайском проспекте пострадала женщина.

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