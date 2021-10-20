На Первомайском проспекте 33-летняя рязанка на Jeep сбила пешехода

В центре Рязани 33-летняя женщина на Jeep сбила пешехода. По информации Госавтоинспекции, она не убедилась в безопасности движения при движении задним ходом.

Инцидент произошел примерно в 17:00 на Первомайском проспекте у дома №54. Пострадала 54-летняя женщина.

«В результате происшествия пешеход получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение», - сообщили КП-Рязань в пресс-службе областного управления ГИБДД.

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