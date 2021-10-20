В Рязани принимают заявки на торговые объекты по продаже елок к Новому году-2022. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 21 октября в Рязани начнут принимать заявки на участие в аукционе на размещение нестационарного торгового объекта. Речь в том числе идет о местах по продаже хвойных деревьев и лапника к Новому году – 2022.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 22 ноября 2021 года, до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Принимают заявки по адресу: Рязань, улица Почтовая, 60, кабинет №4.

В извещении от муниципального центра торгов указано, что модуль для продажи хвойных деревьев и лапника – это временная конструкция площадью не более 12 кв. метров с новогодней символикой и возможностью освещения территории по вечерам.

На территории, где будут в Рязани продавать новогодние елки, кроме всего прочего в обязательном порядке должны быть огнетушители и другие средства пожаротушения, а также мерная линейка.

Предполагается, что продавать елки на Новый год-2022 в Рязани начнут 15 декабря по следующим адресам:

- улица Высоковольтная, у дома №37;

- улица Кермазвода, у дома №12а;

- улица Крупской, у дома №17;

- улица Новоселов, у домов №№13 и 54;

- улица Октябрьская, у дома №5;

- улица Попова, у дома №22/51;

- улица Сельских Строителей, у дома №1в;

- улица Связи, у дома №16.

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