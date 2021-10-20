COVID-19 в Рязанской области унес жизнь 24-летней девушки

В среду, 20 октября, Министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от коронавируса еще у 10 человек. В оперативной группе региона рассказали о возрасте и поле скончавшихся.

В летальный список внесены фамилии 24-летней девушки, а также четырех женщин в возрасте 68 лет, 70 лет, 70 лет, 73 лет и 63-летнего мужчины. Эти шесть человек скончались еще в июле.

Кроме того, внесены фамилии четырех женщин, скончавшихся в августе – 64 года, 64 года, 69 лет, 70 лет.

Всего, по официальным данным, пандемия унесла в регионе жизни 1289 человек.