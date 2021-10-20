Погибших в ДТП со скутером в Чучкове стало двое, их родные ищут правды

Трагедия случилась 10 октября на улице Совхозной в поселке Чучково. Фото: УМВД по Рязанской области.

Погибших в ДТП со скутером в поселке Чучково стало двое. О смерти 66-летней пассажирки стало известно сразу. Теперь выясняется, что погиб и 67-летний водитель.

Трагедия случилась 10 октября на улице Совхозной. Госавтоинспекция сообщала, что пенсионер якобы не убедился в безопасности маневра при повороте налево. Это, по предварительной версии, и привело к столкновению с попутным автомобилем ВАЗ-2110.

Однако родственники погибших считают виновником 51-летнего водителя «десятки». Якобы легковушка в момент столкновения оказалась на встречной полосе и «не оставила пенсионерам шанса выжить».

«Если кто видел данное происшествие, просим отозваться и помочь нам в расследовании (за вознаграждение). Конфиденциальность гарантируем», - обратились родственники через местную группу.

В записи по ссылке указан мобильный телефон автора обращения.

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