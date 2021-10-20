Мэрия Рязани скорбит в связи с уходом из жизни главы Клепиковского района

Николаю Крейтину было всего 45 лет.

Администрация Рязани выразила соболезнования в связи с уходом из жизни главы администрации Клепиковского района Николая Владимировича Крейтина. Чиновники городской мэрии скорбят о его безвременной смерти…

«Выражаем глубочайшие соболезнования семье Николая Владимировича, его родным и близким», - говорится в некрологе.

Николай Владимирович родился 24 июля 1976 года в Спас-Клепиках.

В 2013 году он вступил в должность первого заместителя главы администрации Клепиковского района, а спустя три года возглавил администрацию.

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