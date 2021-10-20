Пять признаков, что вы болеете коронавирусом, а не ОРВИ: советы рязанских врачей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Рязанской области на фоне пандемии коронавируса в 2020 году выросла и заболеваемость ОРВИ, сообщает ПРО Город со ссылкой на минздрав.

По данным чиновников, в 2019 году заболеваемость ОРВИ составляла 2764,8 человек на 10 тысяч населения, при этом большую часть из них - 71% - составили дети. Но в следующем, уже коронавирусном году, статистика заболевших выросла - 2813 человек на 10 тысяч населения. Из них 64% - дети.

Что касается 2021 года, то с января по сентябрь продолжается положительная динамика. Пока на 10 тысяч населения число заболевших составляет 1217,2 человек. Специалисты не могут с точностью сказать, сможет ли ОРВИ за оставшиеся месяцы 2021 года набрать обороты 2019 и 2020 годов.

Кроме того, врачи напомнили, как отличить ОРВИ от ковида:

- при ОРВИ температура практически не поднимается, а при коронавирусе держится от 37,3 градусов и выше;

- при ОРВИ кашель с мокротой, а при коронавирусе - сухой и изнурительный;

- при ОРВИ, как правило, слабость не чувствуется, хотя бывает ломота в мышцах и костях, при коронавирусе это происходит практически регулярно;

- при ОРВИ насморк - обычное дело, при коронавирусе сморкаться не хочется, хотя некоторая заложенность в носу может быть;

- при ОРВИ горло отекает, краснеет и болит, а при коронавирусе происходит обычно только першение.

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