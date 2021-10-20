Службы по отлову собак в Рязани признались, что не справляются

Обострившуюся проблему бездомных собак в Рязани 19 октября обсудили в облдуме. Фото: rznoblduma.ru

Обострившуюся проблему бродячих собак в Рязани 19 октября обсудили в облдуме. Службы по отлову бездомных животных признались, что не справляются с их наплывом. Участились сообщения о нападении псов на людей.

В Рязани отловом, вакцинацией, стерилизацией и последующим выпуском собак на прежние места занимаются две организации. В Железнодорожном и Московском районах это МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными», в Октябрьском и Советском районах это ИП Дмитрий Сильянов. Они признались, что их мощностей становится недостаточно после завершения дачного сезона.

«Поскольку количество брошенных животных увеличивается, и они из дачных поселков мигрируют ближе к кормовой базе на окраины Рязани», - сообщает пресс-служба облдумы со слов участников встречи.

На встрече выделили две главных проблемы – с финансированием и безответственностью владельцев животных. Для разрешения первой предложили заложить средства в бюджете на 2022 год.

По словам директора «Городской службы по контролю за безнадзорными животными» Марины Селезневой, содержание одной собаки в приюте обходится в 250 рублей в сутки, а на площадке Центролита их уже более 500.

«Поэтому увеличение количества животных на содержании невозможно без волонтерской помощи», - отметила Селезнева.

Также для МБУ требуется приобрести за счет казны дополнительный транспорт.

С конкретным предложением относительно второй проблемы выступил замгубернатора Дмитрий Филиппов: помимо «просветительской работы» с населением оказывать услуги по стерилизации домашних питомцев для малообеспеченных граждан. Говорилось и об ужесточении ответственности владельцев животных.