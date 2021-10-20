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Общество20 октября 2021 10:04

Волонтеры Сбербанка приняли участие в субботнике у Рязанского дома ребенка

Добровольцы привели в порядок территорию детского учреждения, очистив ее от листвы
Источник:kp.ru
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За несколько часов территорию детского учреждения привели в порядок.

За несколько часов территорию детского учреждения привели в порядок.

Осень прекрасное время года. Природа полна неповторимым разнообразием цветов и красок. Можно часами наблюдать за кружащими в танце листьями. Но, листопад - это повод не только полюбоваться осенней красотой, а время для хорошей уборки.

Волонтеры Рязанского Сбера решили помочь очистить территорию Рязанского дома ребенка от опавших листьев, чтобы малышам было комфортно гулять и играть.

Вооружившись граблями и мешками для мусора, добровольцы принялись за дело. Ребята работали четко и организованно и всего за несколько часов была расчищена прогулочно-игровая зона.

Волонтеры планируют и дальше сотрудничать с Рязанским домом ребенка, оказывая помощь в уборке территории как летом, так и зимой.

Двор очистили от опавшей листвы.

Двор очистили от опавшей листвы.