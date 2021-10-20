Скончался экс-начальник электроцеха рязанского завода ЖБИ-3 Валерий Тулокин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скоропостижно скончался бывший начальник электроцеха рязанского завода ЖБИ-3 Тулокин Валерий Николаевич. Об этом сообщают «РВ».

Коллектив ООО «Рязанский завод ЖБИ-3» скорбит в связи со смертью своего специалиста и выражает искренние соболезнования его родным и близким.

Ранее сообщалось, что 13 октября 2021 года после продолжительной болезни скончался главный специалист Рязанского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» Виктор Иванович Туманов (читать подробнее).

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