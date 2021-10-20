Умер главный специалист рязанского Рослесинфорга Виктор Туманов.

13 октября 2021 года после продолжительной болезни скончался главный специалист Рязанского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» Виктор Иванович Туманов. Администрация учреждения, коллектив и профсоюз выразили соболезнования родным и близким покойного.

Виктор Туманов - офицер. Его заслуги перед Родиной отметили 14 правительственными наградами. С 2014 года он работал в Рязанском филиале Рослесинфорга. Его отличали офицерская выправка, выдержка и организаторские способности. Он был во всем примером для молодых специалистов.

В сентябре 2021 года Виктора Ивановича Туманова наградили памятным знаком губернатора «125 лет со дня рождения С.А. Есенина».

«Коллектив Рязанского филиала Рослесинфорга выражает глубокие соболезнования родным и близким», - говорится в некрологе.

Похоронили Виктора Туманова на Новом кладбище.

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