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Общество20 октября 2021 9:18

Умер главный специалист рязанского Рослесинфорга Виктор Туманов

Коллектив учреждения выразил соболезнования родным и близким покойного
Источник:kp.ru
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Умер главный специалист рязанского Рослесинфорга Виктор Туманов.

Умер главный специалист рязанского Рослесинфорга Виктор Туманов.

13 октября 2021 года после продолжительной болезни скончался главный специалист Рязанского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» Виктор Иванович Туманов. Администрация учреждения, коллектив и профсоюз выразили соболезнования родным и близким покойного.

Виктор Туманов - офицер. Его заслуги перед Родиной отметили 14 правительственными наградами. С 2014 года он работал в Рязанском филиале Рослесинфорга. Его отличали офицерская выправка, выдержка и организаторские способности. Он был во всем примером для молодых специалистов.

В сентябре 2021 года Виктора Ивановича Туманова наградили памятным знаком губернатора «125 лет со дня рождения С.А. Есенина».

«Коллектив Рязанского филиала Рослесинфорга выражает глубокие соболезнования родным и близким», - говорится в некрологе.

Похоронили Виктора Туманова на Новом кладбище.

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