В рязанских больницах лежат 850 человек с COVID-19 – максимум за все время

В рязанских госпиталях находятся 850 человек. Сколько болеют дома, власти не сообщают. Фото: Олег УКЛАДОВ

Медицинские учреждения Рязанской области продолжают наполняться людьми с COVID-19. Вечером 19 октября достигнут новый максимум за все время – в госпиталях находятся 850 пациентов, сообщает оперативная группа.

Наибольшие опасения вызывает самочувствие 165 человек. Их состояние врачи оценивают как тяжелое, а 26 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

У 645 пациентов состояние средней степени тяжести, еще у 40 – удовлетворительное. Остальные люди с подтвержденной коронавирусной инфекцией, число которых оперативная группа упорно не приводит, лечатся на дому.

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