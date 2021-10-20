В Рязани из-за дорожных работ будут перекрывать часть улицы Гоголя

С 8:00 до 18:00 на протяжении трех дней - 20, 21 и 22 октября - в Рязани будут перекрывать часть улицы Гоголя. Причиной тому дорожно-строительные работы, которые ведутся на участке между домами №48 и №56, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

«На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки», - отмечают городские чиновники.

Также в мэрии добавили, что в указанные временные отрезки автобусы маршрута №30 не будут заезжать к БСМП.

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