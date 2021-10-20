В Рязанской области похоронят заслуженного врача-акушера из Владимира. Фото: КП-Владимир.

В Рязанской области похоронят заслуженного врача-акушера-гинеколога Нину Тимофеевну Елисееву, сообщает «КП-Владимир». Несмотря на то, что долгие годы своей жизни она отдала здравоохранению Владимирской области, похоронят медика на ее малой родине – в городе Спасск-Рязанский. Видимо, такова была ее воля.

Отличник здравоохранения Нина Тимофеевна Елисеева скончалась 16 октября. Ей было 82 года.

Нина Тимофеевна Елисеева родилась в Спасском районе Рязанской области.

После окончания в 1962 году Рязанского медицинского института трудилась в акушерско-гинекологической службе Владимирской области.

В 1980 году перешла на работу в женскую консультацию №2 роддома №2 города Владимира на должность врача-акушера-гинеколога, и потом в течение 23 лет ее возглавляла.

На заслуженную пенсию Нина Тимофеевна ушла в 2014 году.

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